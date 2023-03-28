الجيش الألماني يودع وزيرة الدفاع المستقيلة لامبرشت بحفل موسيقي عسكري

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أقام الجيش الألماني حفلا موسيقيا عسكريا كبيرا مساء اليوم الثلاثاء؛ لتوديع وزيرة الدفاع المستقيلة كريستينه لامبرشت التي كانت ثالث امرأة على التوالي تتولى منصب وزير الدفاع في ألمانيا.

ودعا وزير الدفاع الحالي بوريس بيستوريوس، إلى أعلى احتفال عسكري للقوات المسلحة في مقر الوزارة في برلين، والذي سار فيه جنود حاملين المشاعل بعد غروب الشمس.

ووفقا للبرنامج، طلبت الوزيرة السابقة التي طغت على فترة ولايتها انتقادات علنية ومستمرة الاستماع إلى أغنية للمغنية الألمانية تروده هير.

تجدر الإشارة إلى أن لامبرشت المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي قدمت استقالتها من منصبها في يناير الماضي بعد أن تعرضت مرارا لانتقادات لأسباب منها ما يتعلق بسياسة توريد أسلحة إلى أوكرانيا.

واهتزت صورة لامبرشت بشكل كبير بسبب مقطع فيديو غير موفق لمناسبة الأعياد قالت فيه إنها ممتنة لكل "اللقاءات" التي سمح لها النزاع في أوكرانيا بإجرائها.

وواجهت مشاكل أيضا بعد استخدام ابنها مروحية للقوات المسلحة من أجل قضاء عطلة في جزيرة زيلت الألمانية.

وتعرضت أيضا في شتاء 2022 لانتقادات لإعلانها إرسال 5 آلاف خوذة إلى أوكرانيا التي كانت تطالب وقتذاك بأسلحة ثقيلة لحماية نفسها من صراع محتمل مع روسيا.