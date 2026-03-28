رئيس الوزراء: الفاتورة الشهرية لاستيراد الطاقة ازدادت بمقدار الضعف

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن «التحدي الأكبر يتمثل في الزيادة الرهيبة في أسعار الطاقة والوقود عالميًا».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي حكومي، اليوم السبت، أن سعر طن السولار كان 665 دولارًا قبل اندلاع الحرب، منوهًا إلى أنه ارتفع الآن إلى 1665، بزيادة 1000 دولار في الطن.

وأشار إلى أن مصر تستهلك يوميا 24 ألف طن سولار، معقبًا: «الفاتورة اليومية ازدادت بمعدل 24 مليون دولار، أما الشهرية فتتراوح ما بين 720 إلى 750 مليون دولار».

ونوه أن الزيادة السعرية التي أعلنتها الحكومة في أسعار السولار مؤخرًا، لا تتجاوز الثلث لتغطية تكلفة الزيادة الشهرية.

وأكمل: «نتحسب أن أي زيادات مستقبلية تُفرض على مصر ستؤدي إلى زيادة في سعر السلع، لذلك لا سبيل أمامنا إلا اتجاهان، تحريك الأسعار بطريقة جزئية، وتقليل الاستهلاك وترشيده».

ولفت إلى أن الفاتورة الشهرية لاستيراد الطاقة ازدادت بمقدار الضعف، من 1.2 مليار دولار في يناير إلى 2.5 مليار في مارس