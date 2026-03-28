محافظ بورسعيد: تطوير 168 عمارة بحي الزهور بتكلفة 270 مليون جنيه

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة عمر بن الخطاب بحي الزهور، ضمن خطة المحافظة لتحسين البيئة السكنية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجاء ذلك خلال جولة ميدانية للمحافظ، برفقة أحمد زغلف، رئيس حي الزهور، والمهندسة هويدا شميس، رئيس الإدارة المركزية لتخطيط المشروعات والمشرف العام على منطقة تعمير سيناء، والمهندسة أمل الألفي، مدير وحدة التطوير الحضاري.

واستعرض المحافظ، خلال الجولة، نسب تنفيذ المشروع الجاري تحت إشراف جهاز تعمير سيناء، والذي تبلغ تكلفته 270 مليون جنيه، ويستهدف تطوير 168 عمارة سكنية بإجمالي 3984 وحدة، بما يعود بالنفع على قرابة 16 ألف مواطن.

وأوضح أن المشروع يُنفذ على مساحة تقدر بـ250 ألف متر مسطح، ويشمل تطويرًا شاملًا للبنية التحتية والمظهر الحضاري، من خلال رفع كفاءة الطرق الداخلية والأرصفة، وتطوير شبكات الصرف الخاصة بالعمارات، بجانب تحسين واجهات المباني ومنظومة الإضاءة، وتنفيذ شبكة متكاملة لتصريف مياه الأمطار.

ووجّه المحافظ، بتسريع وتيرة معدلات العمل والالتزام بالخطة الزمنية المحددة، مع تطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ، مؤكدًا المتابعة المستمرة لكل مراحل المشروع لضمان سرعة الانتهاء منه.