جوتيريش يصاب بصدمة جراء انفجارات خلال زيارته للعاصمة الأوكرانية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش عن صدمته إزاء انفجارات وقعت خلال زيارة للعاصمة الأوكرانية كييف اليوم الخميس، حيث توجه إلى الموقع الذي ارتكبت فيه فظائع وناقش الجهود الإنسانية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو على تليجرام " في المساء قصف العدو كييف: وقع انفجاران في منطقة شيفشينكيفسكي".

وتعرض مبنى سكني لقصف وأصيب ستة أشخاص ، وفقا لمنظمة السيطرة على الكوارث.

وزار جوتيريش عدة ضواحي مدمرة في كييف .وفي كلمة ألقاها اليوم الخميس في منطقة بوروديانكا شمال غربي العاصمة الأوكرانية، قال: "أتخيل عائلتي في أحد هذه المنازل، التي دمرت الآن وتفحمت.

وأتصور حفيداتي يهربن في حالة ذعر".

وقال إن الحرب غير مقبولة في القرن الحادي والعشرين.

ويزداد الضغط على جوتيريش للقيام بدور أكثر نشاطا في تسوية النزاع.

وفي إطار محاولة للمساعدة في التوسط في حل سلمي للحرب، زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف في موسكو في مطلع الأسبوع الجاري وطالب بأقاة ممرات إنسانية للمدنيين.

وناقش جوتيريش وزيلينسكي، جهود إنشاء ممرات خروج إنسانية من مدينة ماريوبول، التي لحقت بها أضرار كبيرة بعد أسابيع من القتال.

وقال جوتيريش في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع في كييف اليوم الخميس: "ماريوبول أزمة داخل أزمة، حيث يوجد عدة آلاف من المدنيين الذين هم في حاجة إلى مساعدات تنقذ حياتهم".