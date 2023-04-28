50 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى رغم قيود الاحتلال

أدى نحو 50 ألف فلسطيني، صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مُحيط المسجد والبلدة القديمة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع مدينة القدس، ومحيط المسجد، وتمركزت عند بواباته، ودققت في البطاقات الشخصية للمصلين.

كان الاحتلال الإسرائيلي اعتدى عدة مرات خلال هذا الأسبوع على مُصلى "باب الرحمة" الذي يسعى الاحتلال إلى تحويله إلى كنيس، وهو ما أدى إلى إدانة من جامعة الدول العربية ومن السلطة الوطنية الفلسطينية. وقطع الاحتلال كذلك رفع أذان العشاء من المُصلى "القبلي" بالمسجد الأقصى، في إطار اعتداءات وانتهاكاته بحق المسجد المبارك.

وخلال شهر رمضان الماضي، اقتحمت قوات الاحتلال عدة مرات المُصلى القبلي، وأفرغت باحات المسجد من المُعتكفين والمرابطين، بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح، ووجهت اتهامات لبعضهم وقامت بسجن آخرين.