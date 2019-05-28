ترامب يختتم زيارته لليابان بكلمة للجنود الأمريكيين

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من المقرر أن يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمة أمام الجنود الأمريكيين في قاعدة بحرية باليابان اليوم الثلاثاء، قبل أن يعود إلى واشنطن ليختتم بذلك زيارة رسمية لليابان استغرقت أربعة أيام.

وسيلقي ترامب الكلمة برفقة السيدة الأولى ميلانيا على متن السفينة الهجومية البرمائية "يو إس إس واسب"، الراسية في قاعدة يوكوسوكا البحرية الأمريكية، جنوبي العاصمة اليابانية.

ومن المقرر أن يستقل الرئيس الأمريكي، برفقة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، حاملة المروحيات اليابانية كاجا، في قاعدة يوكوسوكا أيضا.

وصباحا، من المتوقع أن يشارك ترامب والسيدة الأولى في مراسم لوداع الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو.

وأصبح ترامب يوم الاثنين أول رئيس دولة يلتقي بالإمبراطور الجديد منذ اعتلائه العرش في أول مايو.

وفي المساء ، كان ترامب والسيدة الأولى ضيفي شرف في مأدبة رسمية استضافها الإمبراطور وزوجته في القصر الإمبراطوري.

وبينما بسطت اليابان السجادة الحمراء لترامب، خفف الرئيس الأمريكي الذي كان يهدد بفرض رسوم جمركية على السيارات وقطع غيار السيارات اليابانية، انتقاداته للعجز التجاري المزمن لبلاده مع اليابان.