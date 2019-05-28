الأمين العام للأمم المتحدة يزور روسيا الشهر المقبل

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، اليوم الثلاثاء، بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يعتزم زيارة روسيا للمشاركة في منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي الشهر المقبل.

وقال فيرشينين -في تصريح لوكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الثلاثاء - "إن جوتيريش يستعد لحضور هذا المنتدى"، موضحا أنه سيعقد بدوره اجتماعات مع نواب الأمين العام للأمم المتحدة.

وكان فيرشينين صرح في وقت سابق بأن مشاوراته في الأمم المتحدة ستركز على مناقشة قضايا الشرق الأوسط وفنزويلا وكوريا الشمالية، كما أنه يشارك في اجتماعين لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بشأن سوريا اليوم وغدا.

يذكر أن منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي من المقرر عقده في الفترة من 6 إلى 8 يونيو المقبل.