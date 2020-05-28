«الاختيار» يكتسح نتائج استطلاع «بصيرة»

تصدر مسلسل «الاختيار» للفنان أمير كرارة نسب المشاهدة فى موسم رمضان الماضى، بنسبة 48%، حسب استطلاع المركز المصرى لبحوث الرأى العام (بصيرة).

يتناول «الاختيار» حياة العقيد أركان حرب الراحل أحمد المنسى ــ قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة ــ الذى استشهد فى كمين «مربع البرث»، عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى، ويسلط المسلسل الضوء على تضحيات وبطولات رجال القوات المسلحة لتطهير سيناء من الإرهاب.

وجاء فى المركز الثانى فى نسب المشاهدة حسب «بصيرة»، مسلسل «النهاية» للفنان يوسف الشريف بنسبة 45%، يليه مسلسل «البرنس» للفنان محمد رمضان بنسبة 44%، ثم «فرصة ثانية» للفنانة ياسمين صبرى بنسبة 42%، يليه «الفتوة» للفنان ياسر جلال بنسبة 39%، ثم «اللعبة» بطولة هشام ماجد وشيكو، و«2 فى الصندوق» لحمدى الميرغنى بنسبة 35% لكل منهما.

وحسب «بصيرة» تراوحت نسبة المشاهدة بين 25% و34%

لـ7 مسلسلات، هى «عمر ودياب» لعلى ربيع ومصطفى خاطر بنسبة 34%، و«رجالة البيت» لأحمد فهمى وأكرم حسنى بنسبة 34%، و«فلانتينو» للفـنان عادل إمام بنسبة 34%، و«ونسنـى» لأحمد سـلـطان ومحمـود الليثى بنسبة 29%، و«ونحب تانى ليـه» ليـاسـميـن عبـد العـزيـز بنسبة 26%، و«بــ 100 وش» لنيللى كريم بنسبة 25%.

كما تراوحت نسبة المشاهدة بين 15% و24% لــ7 مسلسلات هى؛ «سكر زيادة» لنبيله عبيد ونادية الجندى بنسبة 23%، و«لما كنا صغيرين» لخالد النبوى ومحمود حميدة وريهام حجاج بنسبة 23%، و«خيانة عهد» ليسرا بنسبة 22%، و«لعبة النسيان» لدينا الشربينى بنسبة 22%، و«حب عمرى» لهيثم شاكر بنسبة 20%، و«ليالينا 80» لإياد نصار بنسبة 18%، و«شاهد عيان» لحسن الرداد بنسبة 18%، أما مسلسل «سلطانة المعز» لغادة عبدالرازق فحقق حسب «بصيرة» نسبة 14%، وجاء فى نهاية القائمة «يا أنا يا جدو» للفنان أحمد بدير بنسبة 11%.

وأوضح تقرير «بصيرة» أن مسلسل «الاختيار» جذب المشاهدين الذكور والإناث بنسب متقاربة، كما أنه جذب المشاهدين من الفئات العمرية المختلفة حيث بلغت نسبة من شاهدوه بين الشباب 52% مقابل 42% بين من هم فى الفئة العمرية من 30 إلى 49 سنة، و48% بين من بلغوا 50 سنة فأكثر، فى المقابل جذب مسلسل «الفتوة» الذكور أكثر من الإناث بنسب مشاهدة 44% مقابل 33% للذكور والإناث على الترتيب.

وعن تقييم الجمهور للمسلسلات، أوضحت النتائج أن مسلسل «الاختيار» على رأس القائمة، حيث نال إعجاب 82% ممن شاهدوه، يليه مسلسل «اللعبة» حيث نال إعجاب 78% وتساوى معه مسلسل «النهاية» بنسبة 78%، ثم «بــ 100 وش» بنسبة 77%، ثم «البرنس» بنسبة 75% وتساوى معه «2 فى الصندوق»، ثم مسلسل «الفتوة» بنسبة 72%، فيما تذيل القائمة مسلسل «رجالة البيت» بنسبة 31%، و«سكر زيادة» بنسبة 28%.

يذكر أن استطلاع «بصيرة» أجرى عبر تطبيق نسألك، الذى طوره مركز بصيرة لإجراء استطلاعات الرأى العام من خلاله، وتم جمع البيانات فى الفترة من 9 إلى 24 مايو، وكان نصف المستجيبين فى الاستطلاع من الشباب أقل من 30 سنة و41% فى الفئة العمرية 30 إلى 49 سنة، و9% ممن بلغوا 50 سنة فأكثر.