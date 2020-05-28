عوض تاج الدين: ذروة جائحة فيروس كورونا فى مصر بعد أسبوعين

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أشاد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، بدور جامعة طنطا وتقديمها لعدد وافر من الأبحاث فى مجال العلاج والتشخيص لفيروس كورونا كوفيد 19.

جاء ذلك خلال مشاركته بالمؤتمر الافتراضي الدولي لجامعة طنطا، والذى يناقش أحدث الابحاث العلمية فى العالم فى مواجهة فيروس كورونا.

وأعرب مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عن سعادته بالمشاركة بالمؤتمر.

وقال د. تاج الدين إن ذروة جائحة فيروس كورونا فى مصر بعد إسبوعين وطالب بانشاء خط ساخن بجامعة طنطا لتلقى بلاغات بالاصابات الجديدة والحالات المشتبه فى اصابتها بفيروس كورونا كما طالب بوجود مستشفى عزل فى جامعة طنطا.

وقد تناول د. عوض تاح الدين خلال الجلسة العلمية الاولي "المستجدات عن الكورونا في مصر"، مطالبا بتكاتف كافة الموسسات للخروج من الأزمة إلي بر الامان.