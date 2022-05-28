مستشار النمسا: بوتين مستعد للتفاوض بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية

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أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، عن استعداده للتفاوض بشأن كميات الحبوب العالقة حاليًّا في الموانئ الأوكرانية، خلال محادثة هاتفية مع المستشار النمساوي كارل نيهامر يوم الجمعة.

وأظهرت موسكو أيضًا بعض المرونة في معالجة قضية صادرات الحبوب الأوكرانية التي تُتهم موسكو بعرقتلها.

وقال نيهامر إنّ بوتين أشار إلى أنه مستعد للسماح بالتصدير عبر الموانئ البحرية.

وأضاف - بعد مكالمة استمرت لمدة 45 دقيقة - أنّ بوتين على استعداد أيضا للتفاوض بشأن تبادل أسرى الحرب وتعهد بالحديث مع كييف بشأن المسألة.

ووفقا لنيهامر، قال بوتين إنه سيتم السماح للصليب الأحمر الدولي بأن يلتقي أسرى الحرب.

ومع ذلك، قد يتم ربما الاضطرار لتطهير تلك الموانئ من الألغام التي تم نشرها لأغراض دفاعية، حسبما أفاد نيهامر.

وقال الكرملين إن بوتين أبلغ نيهامر أنه ليس هناك أسباب لإلقاء اللائمة على روسيا فيما يتعلق بمشاكل إمدادات الغذاء.

وأدت الحرب على أوكرانيا إلى زيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية، وهي قضية بحثها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي في مكالمة هاتفية.

وجاءت دعوتهما بعد يوم من حديث دراجي مع بوتين لكن يبدو أنها لم تسفر عن أي خطوات كبيرة للمساعدة في الإفراج عن الكميات الهائلة من الحبوب في الموانئ الأوكرانية التي أغلقتها السفن الروسية.

ويخشى الخبراء من وقوع مجاعة في أجزاء من العالم في ضوء هذا الحصار. ورفضت موسكو اتهامات بالتكهن بهذا الأمر، وتتهم الغرب بالتسبب في تفاقم أزمة الغذاء من خلال فرض عقوبات على روسيا.

وفي وقت سابق من الأسبوع المنصرم، قال بوتين ومسؤولون روس آخرون إن موسكو ستفرج عن الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية مقابل تخفيف العقوبات.

ورفضت الولايات المتحدة أمس الأول الخميس، هذه المطالب قائلة إن الحصار البحري الروسي هو الذي منع شحن أطنان من البضائع وليست العقوبات.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الجمعة، إنه يجب دحض "رواية بوتين" بشأن أزمة الغذاء الوشيكة.

وصرح شولتس في كلمته التي ألقاها أمام المحفل الكنسي: «بوتين وجد صياغة لهذه الرواية، فهو دائما ما يتحدث عنا بوصفنا الغرب العالمي»، مشيرا إلى أنه يعني بهذا أعداءه الذين يعتزم التحالف مع كل الدول الأخرى في مواجهتهم.

وأضاف: «بوتين يحاول في الوقت نفسه إلصاق تهمة أزمة الجوع التي سببتها الحرب التي أشعلها بهؤلاء الذين يقفون إلى جانب أوكرانيا».

وتابع شولتس أنه لهذا السبب، من المهم مواجهة دول الجنوب مواجهة الند بالند.

في الوقت نفسه ،أكدت وزارة الزراعة الروسية التوقعات الأولية لحصاد الحبوب، وتعهدت بتصدير ما لايقل عن 50 مليون طن من الحبوب، إذا ما تحققت تلك التوقعات.

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس عن نائبة وزير الزراعة أوكسانا لوت خلال ظهورها في منتدى الحبوب الروسي - الجمعة: «تتوقع الوزارة حاليا أن يبلغ الحصاد 130 مليون طن.. وبهذه النتيجة، يمكننا تصدير 50 مليون طن».

وأضافت لوت أن صادرات الحبوب يمكن أيضا أن تصل إلى أكثر من 50 مليون طن.

وأرجعت لوت تمديد الحظر المفروض على صادرات عباد الشمس إلى ما بعد شهر أغسطس، بالإشارة إلى نقص احتياطات البلاد من هذا المنتج.

وتعد روسيا إلى جانب أوكرانيا من أكبر مصدري الحبوب في العالم.

وذكر نيهامر بعد مكالمة استمرت لمدة 45 دقيقة إن بوتين على استعداد أيضا للتفاوض بشأن تبادل أسرى الحرب وتعهد بالحديث مع كييف بشأن المسألة.