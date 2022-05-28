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أفاد مصدر قضائي في تونس، الجمعة، بصدور قرار بمنع رئيس حركة النهضة الإسلامية ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي من السفر.

وقال المصدر القضائي لوكالة الأنباء الألمانية، إنّ القرار صدر عن محكمة أريانة ضد الغنوشي وعدد آخر من المشمولين بالتحقيق في قضية على علاقة بجهاز أمني موازٍ.

وتعرف القضية بـ«الجهاز السري» للحركة حينما كانت تقود الحكم بعد انتخابات 2011.

وتتهم أحزاب معارضة من تيار اليسار حركة النهضة بإدارة هذا الجهاز سريا وباختراق أجهزة الدولة والتورط في اغتيالات سياسية، وهو ما تنفيه الحركة.

وقال قياديون في الحركة إن لا علم للحزب بصدور قرار بالمنع من السفر .