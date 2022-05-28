ارتفاع عدد الضحايا إثر انهيار مركز تجاري في إيران إلى 29 قتيلا



قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي اليوم السبت إن 29 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء انهيار مركز تسوق تحت الإنشاء جنوب غربي إيران، فيما تظاهر محتجون في موقع الحادث.



ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن وحيدي القول إن العثور على المزيد من الجثث أسفل الأنقاض محتمل لكن خطر انهيار المبنى يعرقل جهود الإنقاذ.



وانهار مركز "متروبول" للتسوق، المؤلف من عشرة طوابق الذي كان قيد الإنشاء، في مدينة عبادان الساحلية، يوم الاثنين الماضي.



وقال منتقدون إن العمل في المبنى اتسم بالإهمال لبذل جهود لتوفير النفقات وترددت أنباء عن القبض على مدير المشروع و10 أشخاص آخرين من المتورطين . وكان المالك من بين القتلى.



وذكرت وكالة "تسنيم" أن أشخاصا نظموا احتجاجا أمام مركز التسوق مساء أمس الجمعة واشتبك بعضهم مع الشرطة وقوات الأمن.



واستخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع وأطلقت رصاصات تحذيرية للسيطرة على المظاهرة.



واحتج المتظاهرون ضد عمال البناء وفقا لوسائل إعلام إيرانية. وأشارت مقاطع فيديو تمت مشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن البعض ألقى باللائمة على الحكومة في انهيار المبنى، إلا انه لم يتم التحقق من المنشورات بصورة مستقلة.