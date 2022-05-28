حذّرت كتائب شهداء الأقصى، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، من «المساس بالقدس والمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على أبناء العاصمة الأبدية لفلسطين».

وتوعّدت الكتائب، في بيان لها، قوات الاحتلال بضربات موجعة وإشعال كل الجبهات والساحات في فلسطين إذا تعرض المسجد الأقصى وقبة الصخرة ومخيم جنين لأي عدوان.

وقالت إنّها أصدرت تعليمات لكل مجموعاتها لتستمر في توجيه الضربات وتنفيذ العمليات ضد الاحتلال في كل زمان ومكان، داعية جميع الأجنحة العسكرية للفصائل لتوحيد البنادق وتوجيهها نحو الاحتلال.

وكانت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، حذرت من اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى عبر ما تُعرف بـ«مسيرة الأعلام»، والتي ستنطلق غدا الأحد، داعية الجماهير الفلسطينية إلى حالة الاستنفار العام.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماعها الطارئ بمكتب الجبهة الشعبية في غزة، لبحث تداعيات تنظيم المسيرة في مدينة القدس المحتلة.

ومن المقرر أن تنطلق المسيرة التي ينظمها متطرفون إسرائيليون ويحملون خلالها الأعلام الإسرائيلية يوم 29 مايو المقبل، من القدس الغربية عبر منطقة باب العامود والحي الإسلامي وصولا إلى حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى.

في السياق، دعت حركة حماس، الشعب الفلسطيني المرابط في مدينة القدس وعموم الضفة الغربية وغيرهما من الأراضي المحتلة، إلى النَّفير العام غدًا الأحد، وشد الرحال والرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك.

وطالبت الحركة، في بيان، إلى الاحتشاد الواسع في عموم فلسطين المحتلة وخارجها دفاعا عن القدس والأقصى، وحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وبرفع العلم الفلسطيني في كل مكان تأكيدًا على عروبة الأرض والقدس وأن لا سيادة فيهما إلا للفلسطينيين وحدهم.

وقالت الحركة: «ليكن يوم غدٍ الأحد، هبّة جماهيرية واسعة لشعبنا وأمّتنا دفاعًا عن القدس والأقصى، وتأكيدًا على عروبة الأرض برفع العلم الفلسطيني في كل مكان».