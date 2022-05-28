 الصدر يدعو مجلس النواب العراقي إلى إقرار قانون الأمن الغذائي - بوابة الشروق
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الصدر يدعو مجلس النواب العراقي إلى إقرار قانون الأمن الغذائي

د ب أ
نشر في: السبت 28 مايو 2022 - 9:57 م | آخر تحديث: السبت 28 مايو 2022 - 9:57 م

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، مجلس النواب العراقي إلى إقرار قانون الأمن الغذائي. 

وقال الصدر في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) : "بعد أن منَّ الله علينا بإقرار قانون (تجريم التطبيع) صار لزاماً على مجلس النواب المحترم إقرار قانون خدمي ينفع الشعب بصورة مباشرة ،إلا وهو (قانون الأمن الغذائي) ومن دون مزايدات حزبية وطائفية أو قومية وإبعاده عن شبح الفاسدين، فأملنا بالله وبكم وبالبرلمان العراقي الذي أثبت قدرته على الإقرار بالرغم من عقبات الأحزاب وعرقلات الدعاوى القضائية لقوانين نافعة ،وأخص منهم تحالف إنقاذ وطن والكتل الوطنية الأخرى".

وأضاف الصدر: "فاليوم جميعكم يجب أن يكون مطلعاً على معاناة الشعب ومتطلباته ،فتوكلوا على الله ومن توكل عليه لم يخب".

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