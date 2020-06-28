رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس والشعب بذكرى ثورة 30 يونيو

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 من يونيو.

وأضاف، في برقية تهنئة بعثها إليه اليوم الأحد، «اتقدم إليكم بأصدق التهاني القلبية في ذكرى انتصار إرادة الشعب المصري العظيم، في ثورة 30 من يونيو، ثورة الشعب التي ساندتها القيادة الوطنية المخلصة من القوات المسلحة المصرية».

وأوضح، «تلك الثورة أتت للتأكيد على أن مصر لكل المصريين، ولإعادة بناء مصر الحديثة، لنبدأ عهدًا جديدًا من الاستقرار والتنمية، وكل عام وسيادتكم بخير».