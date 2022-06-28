رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: رفع الوعي يساعد على استقرار المجتمعات وتقدمها

قالت الدكتورة نعايم سعد زغلول، رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن رفع الوعي بالمجتمع ولاسيما لدى الشباب يساعد على استقرار المجتمعات وتقدمها.

وأضافت الدكتورة نعايم سعد زغلول، في كلمتها أمام الجلسة الأولى بعنوان "الشباب في مواجهة الشائعات" بمؤتمر "الشباب بين تنمية الوعي ومواجهة الشائعات"، أن وسائل الإعلام و مؤسسات الدولة تساعد في الرد على الشائعات و توثيق المعلومة، مذكرة بأن التصدي للشائعات بدأ منذ عام 2014 ما ساعد في التعامل معها.

وأوضحت أن الهدف من الشائعات هو نشر روح اليأس والإحباط عند المواطنين، وأن أكبر نسبة شائعات كانت تستهدف المشروعات التنموية ومنها العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشارت إلى أن إتاحة المعلومات هو أكبر نقطة في دحض الشائعات ، و إلى أن طرق ترويج الشائعات هي نشر معلومات بدون توثيق والمبالغة والتضخيم وحسابات وهمية للمسؤولين واجتذاء الحقيقة وغيرها من وسائل التكنولوجيا التي ساعدت على استخدامها.

ونبهت من أن الشائعات تزيد في فترة الأزمات ويتم التعامل معها بآليات مباشرة وكذلك غير مباشرة، موضحة انه اذا كانت المعلومات لا تمنع الشائعات الا ان وجود المعلومة في الوقت ذاته يساعد في تقليل الشائعة.

وشارك في مؤتمر "الشباب بين تنمية الوعي ومواجهة الشائعات" -الذي نظمته اليوم الثلاثاء وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية مجلس الوزراء وبالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية- وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، و مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام و مدير عام المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية الدكتور خالد عكاشة، فضلًا عن مشاركة عدد كبير من شباب مصر من مختلف محافظات الجمهورية، بجانب نواب وشخصيات سياسية وإعلامية ورياضية وثقافية".