روسيا تختبر غواصة نووية صاروخية جديدة

أعلن مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية، أن الخبراء في البلاد باشروا باختبار غواصة نووية صاروخية جديدة، وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، مساء الثلاثاء.

وقال المصدر لوكالة «تاس» الروسية: «في الـ26 من يونيو الجاري خرجت غواصة كراسنويارسك النووية الروسية الجديدة من فئة Yasen-M من مصنع سيفماش، واتجهت نحو البحر الأبيض لتخضع لاختبارات الحركة".

وأضاف: «خلال الاختبارات سيتم تفقد جاهزية المعدات الموجودة في الغواصة، كما سيتحقق الخبراء من قدرة كراسنويارسك على الحركة والمناورة في الماء، وسيتأكدون من مطابقتها للمواصفات التي أعلنت في مشروع تصميمها».

وكانت روسيا قد بدأت بتطوير غواصة K-571 «كراسنويارسك» في مصنع «سيفماش» عام 2014، في إطار المشروع الحكومي 885М، وأنزلتها إلى المياه أول مرة عام 2021.

وتتسلح غواصات Yasen-M المطورة في إطار المشروع المذكور بصواريخ «كاليبر» و«أونيكس» المجنحة البعيدة المدى، وبمنظومات صواريخ «تسيركون» المضادة للسفن الحربية، كما جهزت بطوربيدات مضادة للغواصات والسفن المعادية من عيار 533 ملم.