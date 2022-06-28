ارتفع عدد قتلى الهجوم الروسي الذي استهدف مركزا للتسوق في مدينة كريمنشوك بوسط أوكرانيا إلى 20 شخصا، مع استمرار جهود الإغاثة ورفع الحطام، وفقا لما أعلنه دميترو لونين حاكم منطقة بولتافا.

وكتب لونين عبر تطبيق تيلجرام، اليوم الثلاثاء، أنه "تم رفع 60% من الحطام"، وذلك بعد مرور يوم على قصف صاروخي دمر مركز التسوق واستدعى عملية ضمة للبحث والإنقاذ.

ووفقا لأحدث المعلومات التي أصدرتها السلطات، أصيب 59 شخصا في الهجوم، ولا يزال هناك عشرات في عداد المفقودين.

وتم إعلان الحداد لثلاثة أيام، وفقا لعمدة المدينة فيتالي ماليتسكي.

ويجري التحقيق مع إدارة المركز بشأن ما تردد أنه عدم اكتراث بإنذار حذر من قرب وقوع غارة جوية، ما أدى إلى عدم إخلاء المبنى.

ومن ناحية أخرى، قال الادعاء الأوكراني إنه تم فتح تحقيق بشأن وقوع جريمة حرب.

وتقول موسكو إن الهدف الحقيقي للقصف كان مستودعا يحتوي على أسلحة غربية، يقع إلى الشمال قليلا من مركز التسوق، ولكن تفجير المستودع سبب حريقا في المركز.