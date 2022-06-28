استقرت أسعار اللحوم البلدي بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، فقد تراوح سعر اللحم الكندوز بين 180 و200 جنيه للكيلو الواحد، وفق سيد النواوي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية وأحد مستوردي اللحوم.



ووفق النواوي، استقرت أسعار اللحم الضاني لتتراوح بين 180 و200 جنيه للكيلو، كما تراوح أسعار اللحم الجملي بين 130 و140 جنيها، وثبت سعر اللحم الجاموسي الكبير عند 140 جنيها للكيلو.



وحسب النواوي، فإن أسعار اللحوم المجمدة مازالت تتراجع نتيجة ضعف القوة الشرائية، مضيفا أن اللحم الهندي سجل 60 جنيها للتاجر، ليتراوح للمستهلك بين 65 و70 جنيها كحد أقصى.



كما تراجع كيلو اللحم البرازيلي مسجلا 75 جنيها للتاجر، ليتراوح للمستهلك بين 80 و82 جنيها.



وأوضح النواوي، أن طلبات شراء اللحوم المجمدة من قبل المطاعم والفنادق تراجعت بنسبة كبيرة، نتيجة ضعف القوة الشرائية لدى المستهلكين، ذاكرا أن اللحوم المجمدة لها تاريخ صلاحية محدد وإذا انتهى سيخسر التاجر جميع أمواله، لذلك تم تخفيض الأسعار خلال الفترة الماضية بحوالي 10 و12 جنيها للكيلو، لمحاولة تنشيط حركة البيع إلى حد ما.