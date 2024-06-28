مقتل 6 أشخاص على الأقل جراء حادث تصادم قطار بحافلة في سلوفاكيا

لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب خمسة آخرون على الأقل عندما اصطدم قطار سريع بحافلة في سلوفاكيا، وفقا لما ذكرته خدمة الإنقاذ الحكومية مساء يوم الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء السلوفاكية تي أيه إس آر، عن الشرطة وشركة السكك الحديدية الحكومية زد إس إس كي قولهما إن أكثر من 100 راكب كانوا على متن قطار يوروسيتي المتجه من براغ إلى بودابست عندما اصطدم بالحافلة المحلية بالقرب من بلدة نوفي زامكي.

وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون العامة أر تي في إس أن الحافلة تحطمت بالكامل فعليا جراء الاصطدام. كما اشتعلت النيران في قاطرة القطار.

ولم يتضح سبب الحادث حتى الآن. وتكهنت وسائل إعلام بأن نظام الإشارة في المزلقان ربما تضرر بسبب الفيضانات التي تواصلت منذ مساء الأربعاء ، لكن لم يصدر تأكيد رسمي بذلك.

وأكد وزير الداخلية السلوفاكي ماتيوش شوتاج اشتوك، بعد توجهه إلى موقع الحادث، أن جميع القتلى كانوا على متن الحافلة.

وتابع أن سائق القطار كان من بين المصابين. وتم نقلهم إلى المستشفى في براتيسلافا ومدن أخرى، وذلك نظرا لإغلاق مستشفى نوفي زامكي القريب بسبب الفيضانات، وفقا للوزير.