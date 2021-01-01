قال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق سعد الحريري، إنه «اعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية؛ لأنهم قلبوا الأمور لتصبح شخصية بالقصر الجمهوري»، لافتًا إلى أنه مهتم بتشكيل حكومة لوقف الانهيار الذي يعانيه لبنان.



وأضاف الحريري، خلال لقاء لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الأربعاء، أن «هناك فريقًا سياسيًا بلبنان يحاول وضع الشروط ولم يخرج بعد من فكرة أن البلد بحاجة لحكومات مختلفة تعمل وتنجز ويستطيع المجتمع الدولي الثقة فيها للقيام بالإصلاحات».



ولفت إلى «وجود فريق سياسي يريد أن يتصل بالوزراء ويخبرهم بما يفعلونه كل يوم حتى يعطل عمل الحكومة»، مشيرًا إلى أن تلك السياسات لم تتوافق معه، حسب ذكره.



وأعرب عن أمنياته في نجاح رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في تشكيل الحكومة؛ لأن الأمر من مصلحة لبنان، مؤكدًا: «أدعم الرئيس ميقاتي حتى النهاية لأن البلد يحتاج حكومة».



وذكر أنه لا يواجه مشكلة مع الرئيس اللبناني ميشال عون، قائلًا إنه نادم على التسوية التي أوصلت عون إلى رئاسة الجمهورية؛ لأنه لم يتوقع أن يكون أحد بهذه النفسية أمام الانهيار الذي يعيشه لبنان.





