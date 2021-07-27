 فيديو.. كامل الوزير: تجربة نظام النقل الذكي على طريق شبرا – بنها الحر غدا - بوابة الشروق
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فيديو.. كامل الوزير: تجربة نظام النقل الذكي على طريق شبرا – بنها الحر غدا

أمل محمود
نشر في: الأربعاء 28 يوليه 2021 - 12:51 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 يوليه 2021 - 12:51 ص

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم الانتهاء من تزويد طريق شبرا- بنها الحر بنظام النقل الذكي «ITS» ليبدأ تجربته غدًا، مشيرًا إلى البدء في المرحلة الأولى بـ7 طرق في الطريق الدائري الذي يتم تطويره حاليًا.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن نظام «ITS» سيعمل على تأمين السائقين تزويده بالمعلومات حول درجات الحرارة على الطرق والمسافة بينه ومقصده النهائي وسيكشف عن المشكلات التي تعانيها الطرق والبديلة لها.
وأوضح أن هذا النظام يتيح للوزارة متابعة السيارات من حيث إن كانت سليمة أم لا ومدى صلاحية رخصتها وغيرها من المعلومات الأمنية.
وأشار إلى تعاون الوزارة مع شركة الجسر العربي للماحة البحرية والتي تمتلكها مصر والأردن والعراق لربط الثلاث دول بمحيطهم العربي سواء بتنقل الجمهور والبضائع، مؤكدًا أن مصر دائمًا مستعدة لمساعدة أشقائها العرب، لتنفيذ مشروعات في مجال النقل وباقي القطاعات.
ولفت إلى مساعدة مصر لليبيا والسودان في إنشاء طرق وسكك حديد ونقل نهري، أعادة تأهيل البنية التحتية في العراق، مضيفًا أن هناك العديد من المشروعات المشتركة مع الدول العربية.

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