رئيس الحكومة اليمنية يبحث مع المبعوث الأمريكي الموقف الدولي من تصعيد مليشيا الحوثي

بحث رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، اليوم الأربعاء، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج الموقف الدولي إزاء التعامل مع تصعيد مليشيا الحوثي وهجماتها المستمرة على المدنيين والنازحين في مأرب، ورفضها لكل مبادرات السلام.



وأفادت قناة "اليمن الفضائية" بأن اللقاء تطرق إلى أهمية أن تكون هناك عواقب وعقوبات لسلوك مليشيا الحوثي إضافة إلى الملف الاقتصادي والإنساني وأهمية تركيز المجتمع الدولي على دعم الاستقرار الاقتصادي وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية.



وأكد اللقاء تطابق وجهات النظر تجاه كثير من الملفات والقضايا، وخاصة ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري وتأجيج الصراع من قبل مليشيا الحوثي في مختلف الجبهات، ووقف جرائمها ضد المدنيين والنازحين، واستهداف الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، وأهمية الدعم الدولي للحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإنهاء تلاعب الحوثيين بواردات الوقود وأسعاره.



وأشاد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، بوضوح الموقف الأمريكي تجاه ما يجري في اليمن، وما يبذله مبعوثها من جهود وتحركات نشطة بهدف إحلال السلام، مؤكدًا أن شروط السلام في اليمن ليست معقدة وإنما تتطلب امتثال مليشيا الحوثي للقرارات الدولية والإرادة الشعبية، وهو ما يتطلب مزيد من الضغوط الدولية المؤثرة.



بدوره، جدد المبعوث الأمريكي إلى اليمن موقف بلاده الداعي إلى الوقف الفوري للهجمات الحوثية على مأرب والذي يفاقم الأزمة الإنسانية، مؤكداً دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة، وحرصها على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة الشعب اليمني.