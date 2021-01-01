الرئيس الموريتاني يبحث مع مسؤول أممي علاقات التعاون وقضايا إفريقيا والساحل

بحث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال لقائه في القصر الرئاسي في نواكشوط، محمد صالح نظيف، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشمال إفريقيا والساحل، علاقات التعاون بين موريتانيا والأمم المتحدة وقضايا إفريقيا والساحل.

وأوضحت الرئاسة الموريتانية في بيان مساء اليوم /الثلاثاء/، أنه قد تم خلال اللقاء التركيز على مختلف التحديات وضرورة تضافر الجهود للتصدي لعدد من القضايا وأهمها قضايا التطرف والعنف والإرهاب، فضلا عن التغيرات المناخية.

ونقل البيان تأكيد لمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشمال إفريقيا والساحل، التزام منظمة الأمم المتحدة بدعم موريتانيا.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الطاقة الموريتانية عن توقيع "شركة كهرباء موريتانيا" اتفاقية مع شركتي "صوناغاز" و"نفتال" الجزائريتين، وذلك في إطار التعاون بين البلدين وضمن برنامج شركة كهرباء موريتانيا الطموح الذي أطلقته قبل أسابيع من أجل توفير الكهرباء للجميع في أفق 2030.