السيطرة على حريق في صومعة بميناء الإسكندرية دون خسائر بشرية

سيطرت قوات إطفاء تابعة لإدارة الدفاع المدني ومكافحة الحريق في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، على حريق نشب في صومعة، كائنة داخل ميناء الإسكندرية، دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغً من شرطة النجدة، حول نشوب حريق في أحد صوامع التخزين داخل الميناء.

وبانتقال شرطة الميناء، رفقة سيارات الإطفاء، والإسعاف، وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على الحريق، بإخماد النيران، وتبريد آثارها، لمنع امتدادها إلى باقي الصوامع.

ووفقًا لمصدر أمني، فإنه وبالمعاينة والفحص، تبين أن الحريق نشب نتيجة لوصول جسم مشتعل لإحدى الصوامع، مما أدى إلى اشتعال النيران.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة الميناء، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.