هيئة الانتخابات في تونس تبدأ غدا استلام ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية

تبدأ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس استلام ملفات المترشحين للانتخابات الرئاسية يوم غد الإثنين 29 يوليو وحتى يوم السادس من أغسطس المقبل.

وأعلن الرئيس الحالي قيس سعيد الذي أطاح بالبرلمان والنظام السياسي في 2021، ترشحه لولاية ثانية كما أعلن العشرات من السياسيين والشخصيات العامة نيتها الترشح في السباق الرئاسي.

ويفرض القانون على المترشحين سحب نموذج من استمارة التزكيات من مقر الهيئة بأنفسهم لجمع تزكيات من الناخبين، وهو إجراء أعاق سياسيين من المعارضة يقبعون في السجن من تلبية هذا الشرط.

وحتى أول أمس الجمعة فاق عدد من تقدموا لسحب استمارات جمع التزكيات أكثر من 80.

ووفق القانون الانتخابي، يحتاج كل مترشح إلى جمع ما لا يقل عن 10 آلاف تزكية من الناخبين من عشر دوائر انتخابية على الأقل، أو عشر تزكيات من نواب البرلمان أو مثلها من مجلس الأقاليم والجهات (الغرفة الثانية في البرلمان)، او مثلها من المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية.

ورفع قيس سعيد في الدستور الجديد الذي عرضه على الاستفتاء في 2022، الشرط الأدنى لسن الترشح من 35 إلى 40 عاما.

وقال الرئيس سعيد إنه يريد مواصلة "معركة التحرير الوطني" ،ويقصد بذلك مكافحة الفساد و وإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز السيادة الوطنية.

وتتهمه المعارضة بتقويض أسس الديمقراطية والسعي إلى تعزيز هيمنته على الحكم.