توغلت دبابات إسرائيلية لمسافات أبعد في عمق جنوب قطاع غزة اليوم الأحد، فيما قال مسئولو الصحة في القطاع إن القصف الإسرائيلي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أسقط 66 شهيدًا.

وتوغلت الدبابات في عمق ثلاث بلدات هي القرارة والزنة وبني سهيلا شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة، وقال مسعفون إن القصف الإسرائيلي أودى بحياة تسعة فلسطينيين على الأقل في وقت سابق من اليوم الأحد بهذه المناطق، وفق وكالة رويترز.

وذكر سكان أن قتالا ضاريا يسمع صداه في المناطق الشرقية لخان يونس حيث تجري عمليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأدت التوغلات الجديدة إلى نزوح آلاف الأسر من منازلها والتوجه إلى مناطق مكتظة في المواصي غربا، وشمالا إلى دير البلح.

وقال مسعفون إن إسرائيل شنت غارتين جويتين أخريين في وقت لاحق اليوم الأحد على خان يونس مما أدى إلى استشهاد 15 فلسطينيا على الأقل.

وأدت غارة جوية على مخيم في منطقة المواصي إلى استشهاد خمسة أشخاص من بينهم طفلة تبلغ من العمر أربعة أشهر تدعى ماريا أبو زيادة.

وتقع المواصي غرب خان يونس وهي منطقة مخصصة لتقديم الخدمات الإنسانية، وأمر جيش الاحتلال الفلسطينيين بالفرار إليها من أماكن أخرى.

وقال مسئولو الصحة إن غارة جوية أخرى على منزل في وسط خان يونس تسببت في مقتل عشرة أشخاص.

وخلال الأيام القليلة الماضية، زعم جيش الاحتلال أن الإغارة على شرق خان يونس جاءت ردا على تجدد الهجمات، بما في ذلك إطلاق الصواريخ، من تلك المناطق ولمنع حماس من إعادة تنظيم صفوفها. وادعى أنه قتل عشرات المسلحين في المنطقة ودمر بنية تحتية عسكرية.

وفي رفح جنوبي القطاع، توغلت قوات الاحتلال في الأجزاء الشمالية من المدينة، حيث لم تتمكن بعد من السيطرة عليها بالكامل.

وفي وسط غزة، طلب جيش الاحتلال من السكان اليوم الأحد إخلاء أجزاء من منطقتي البريج والشهداء. وطُلب من السكان المغادرة والذهاب إلى منطقة المواصي الإنسانية.

وقال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية تسببت في استشهاد أربعة فلسطينيين في حي تل الهوا بمدينة غزة.