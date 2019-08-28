اتجاه لاستمرار سمير عثمان رئيسا للجنة الحكام.. مفاضلة بين مرزوق وشركة إنجليزية للجنة المسابقات.. ومناقشة ملف مدرب المنتخب



تعقد اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة اجتماعا، اليوم الأربعاء، برئاسة عمرو الجناينى، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، يأتى فى مقدمتها إعادة تشكيل لجان الاتحاد استعدادا لبداية الموسم الجديد من الدورى الممتاز والأقسام المختلفة.



وقررت اللجنة المؤقتة إعادة تشكيل لجان الاتحاد استنادا إلى انتهاء الموسم وبالتالى تم تقييم لعمل جميع اللجان للاستقرار على الشكل الجديد؛ حيث وضح بشكل كبير إجراء تغيير شامل على لجنة المسابقات الرئيسية بعد قبول استقالة عامر حسين، رئيس اللجنة السابق، ويرى أعضاء اللجنة الخماسية أن لجنة المسابقات الرئيسية يجب أن تضم وجوها جديدة تكون قادرة على ضبط مواعيد الدورى وتحديد بداية ونهاية للمسابقات المختلفة قبل بداية الموسم، وتدور مفاضلة بين تعيين مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات السابق وشركة إنجليزية لتكليف أحدهما بإدارة المسابقات.



ويناقش أعضاء اللجنة فى اجتماعهم اليوم مصير لجنة الحكام الرئيسية، خاصة فى ظل تعيين سمير محمود عثمان رئيسا للجنة قبل أسبوع تقريبا من تكليف اللجنة الخماسية، حيث لم يشرع سمير عثمان فى بداية عمله، وتنتظر لجنة الحكام قرار إدارة الاتحاد وإن كان الأقرب هو الإبقاء على سمير عثمان كرئيس للجنة.



وبخصوص تطبيق تقنية الفيديو، أكد الجناينى أنه تحدث مع مندوب الاتحاد الدولى لكرة القدم عن تطبيق تقنية الـVAR فى الدورى، مشيرا إلى أن مندوب الفيفا قال إن الأمر لا يتوقف فقط على الأموال، لكن يحتاج إلى تدريب الحكام، مشيرا إلى أن تقنية الـ VAR سيتم تطبيقها فى مصر خلال 3 أو 4 شهور، وبحد أقصى مع بداية الدور الثانى للدورى الجديد.



وعلى مستوى لجنة شئون اللاعبين، تتجه النية داخل اللجنة لتصعيد رئيس اللجنة وليد العطار ليكون مديرا تنفيذيا خلفا لثروت سويلم الذى تقدم باستقالته؛ حيث أعلن عمرو الجناينى رئيس اللجنة فى وقت سابق أن العطار سيكون قائما بأعمال المدير التنفيذى لحين الاستقرار على الهيكلة الجديدة للجان.



وسيتطرق الاجتماع لشكل الموسم الجديد من الدورى الممتاز وموعد انطلاقه، ومصير مباراة السوبر المحلى، وتدرس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد تأجيل مباراة السوبر بسبب ارتباط الأهلى بمباراته فى دور الـ32 بدورى أبطال إفريقيا، إضافة إلى مناقشة ما وصلت إليه اللجنة القانونية للاتحاد بشأن الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضى بإلغاء هبوط النجوم وبتروجيت والداخلية.



هذا، وتفتح اللجنة ملف المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول؛ حيث تم تكلف الثلاثى جمال محمد على نائب رئيس اللجنة ومحمد فضل وأحمد عبدالله بوضع معايير اختيار المدير الفنى الوطنى الذى سيتولى قيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة، وكان عمرو الجناينى رئيس اللجنة أعلن مطلع الأسبوع الحالى أن الترشيحات تدور فى فلك ستة مدربين وطنيين، بينما لم يعلن عن أى أسماء بشكل صريح، وكانت اللجنة تنتظر عودة محمد فضل من الخارج ليكون له دور فى اختيار المدير الفنى.