 وزير خارجية فلسطين يودع السفير المصري طارق طايل بعد انتهاء مهامه الرسمية - بوابة الشروق
الأحد 28 أغسطس 2022 11:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تداول عملة العشرة جنيهات.. هل تؤيد التوسع في استخدام العملات البلاستيكية (البوليمر)؟
النتـائـج تصويت

وزير خارجية فلسطين يودع السفير المصري طارق طايل بعد انتهاء مهامه الرسمية

أ ش أ
نشر في: الأحد 28 أغسطس 2022 - 10:33 م | آخر تحديث: الأحد 28 أغسطس 2022 - 10:33 م

ودّع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي ، اليوم الأحد، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين السفير طارق طايل، وذلك لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية.

وشكر الوزير المالكي السفير طايل على دوره الفعّال في تعزيز العلاقات بين البلدين، مثمنا جهوده في دعم القضيّة الفلسطينية، وأشاد بمهنيّة والتزام السفير طايل بالعمل مع وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية.

من جانبه، عبّر السفير طايل عن سعادته خلال فترة عمله لدى دولة فلسطين، وشكر الوزير المالكي على تعاونه وتعاون الوزارة ما سهل من مهمته.

وأكّد التزامه بالدفاع عن القضية الفلسطينية في مناصبه القادمة وفي كافة المحافل الدولية، وعبّر عن فخره بعمله الدبلوماسي الذي يربطه ويقرّبه من القضية الفلسطينية، ويساعده على المحافظة على قوّة العلاقة بين البلدين الشقيقين.

في نهاية اللقاء، أجاب الوزير المالكي عن تساؤلات السفير طايل فيما يخصّ بعض التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية والدولية، وتمنّى له وافر التقدّم والنجاح فيما سيتولّى من مهام في المستقبل.

حضر اللقاء إلى جانب الوزير، مساعد الوزير للشؤون العربية السفير فايز أبو الرب، ورئيس المراسم السفير عبير الرمحي، وملحق دبلوماسي دانه جبارين من مكتب الوزير. ومن الجانب المصري نائب السفير المستشارة سارة طه.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك