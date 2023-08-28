رجل الأعمال التايواني تيري جو يعلن ترشحه في الانتخابات الرئاسية

أعلن رجل الأعمال التايواني تيري جو بعد أشهر من التكهنات أنه سوف يترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في 11 يناير 2024.

وأعلن جو في مؤتمر صحفي في تايبيه، صباح اليوم الاثنين، أن ترشحه يهدف لتحفيز "توحد" الإرادة العامة للأغلبية لمعارضة إدارة الحزب الديمقراطي التقدمي يسار-الوسط الذي تنتمى له الرئيسة تساي انج وين.

ويعد جو، مؤسس شركة فوكسكون للصناعات الإلكترونية، رابع شخص يعلن ترشحه في الانتخابات، التي تضم حتى الآن نائب الرئيسة لاي تشينج تي من الحزب الديمقراطي التقدمي وعمدة مدينة نيو تايبيه ورئيس الشرطة السابق هوي يو إي من الحزب القومي الصيني اليميني وعمدة مدينة تايبيه السابق كو وين جي عن حزب شعب تايوان.

وأظهرت أحدث استطلاعات الرأي تقدم لاي على المرشحين الثلاثة الآخرين، في حين جاء جو في المرتبة الأخيرة.

وقال جو إنه خلال السبعة أعوام الماضية، جعل الحزب الديمقراطي التقدمي تايوان "على شفا حرب" مع جمهورية الصين الشعبية، التي تزعم سيادتها على تايوان، ذات الحكم المستقل.

وأضاف جو: "إذا تم انتخابي، أتعهد أن تايوان لن تصبح أوكرانيا ثانية" محذرا من أن المعارضة "لن تفوز بالضرورة إذا اتحدت، ولكنها سوف تخسر إذا انقسمت".

ويتعين على جو وبقية المرشحين تقديم نحو 290 ألف توقيع على طلبهم للترشح للجنة الانتخابات المركزية بحلول الثاني من نوفمبر المقبل.