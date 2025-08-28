تراجع فرص لحاق بن رمضان بمواجهة بيراميدز

تراجعت فرص لحاق محمد علي بن رمضان، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، بمباراة بيراميدز القادمة، المُقرر إقامتها لحساب منافسات الدوري الممتاز.

ويواجه النادي الأهلي فريق بيراميدز في التاسعة مساء بعد غدٍ السبت، على ملعب السلام، لحساب منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

واشتكى محمد علي بن رمضان، من آلام في العضلة الخلفية، خلال مشاركته في المران الجماعي للفريق مساء اليوم الخميس، مما تسبب في خروجه من الحصة التدريبية.

ولم يستكمل لاعب خط الوسط التونسي مران الأهلي قبل الختامي لمواجهة بيراميدز، على إثر شكوته من العضلة الخلفية، والتي كان قد سبق له أن شعر بها في مباراة غزل المحلة الماضية.

ومن المُقرر، أن يخضع محمد علي بن رمضان لفحوصات جديدة في مران غدًا الجمعة، لتحديد موقفه من المشاركة في المران الجماعي، ومن ثم تحديد موقفه من خوض مواجهة بيراميدز.

ويحتل النادي الأهلي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 5 نقاط، فيما يحتل بيراميدز المركز العاشر بنفس الرصيد من النقاط.