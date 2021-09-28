بكى الفنان أحمد آدم، خلال حديثه لحظات الوجدان مع الله عز وجل، وقال: "أحلى بكاء يكون في هذه اللحظة".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة" الذي يُقدمه الإعلاميان خيري رمضان وكريمة عوض، على شاشة "القاهرة والناس"، مساء الاثنين: "هذه هي لحظة النور.. أشعر بها منذ طفولتي دون قراءة أو دراية كبيرة عن مفهوم الإيمان.. ربنا حاجة عظيمة أوي".

وروى آدم، فترة خطوبته على زوجته، إذ كانت ظروف المادية صعبة، وحاول إبلاغها بضرورة الانفصال لعدم موائمة ظروفه مع احتياجات الحياة.

وتابع: "مكنش معايا غير سيجارتين وشلن، وهنمشي علشان مش معايا ثمن التذكرة، فجأة لقيت علبة سجاير وربع جنيه ونصف جنيه وجنيه".

وأوضح أنّ ما أثار استغرابه أن الأموال عثر عليها في شارع مناطق سان ستيفانو، لم يكن يشهد نشاطًا في حركة المارة، فعقّبت له "خطيبته" بأنّها علامة من الله".

