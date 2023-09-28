 الناتو يقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.53 مليار دولار - بوابة الشروق
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الناتو يقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.53 مليار دولار

وكالات
نشر في: الخميس 28 سبتمبر 2023 - 6:46 م | آخر تحديث: الخميس 28 سبتمبر 2023 - 6:46 م
أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الخميس، تقديم مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 2.53 مليار دولار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة كييف، جمع أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفقاً لوكالة الأناضول.

وقال ستولتنبرج إن الحلف وقع عقودا بقيمة 2.4 مليار يورو (2.53 مليار دولار) لدعم الذخيرة العسكرية الرئيسية في أوكرانيا.

وأوضح أن "مليار يورو من أصل المبلغ الكلي (2.4 مليار يورو) أصبحت ضمن طلبيات مؤكدة".

وأشار ستولتنبرج إلى أن الذخيرة تشمل "قذائف مدفعية من عيار 1.55 ملم وصواريخ موجهة مضادة للدبابات وذخيرة الدبابات القتالية".

وأكد أمين عام الناتو دعم أوكرانيا في الانضمام إلى الحلف، قائلا إن "مستقبل أوكرانيا في الناتو".

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