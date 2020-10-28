ميركل: 75% من حالات العدوى حاليا لم يعد من الممكن تحديد مكانها

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء اليوم الأربعاء، عن اعتقادها بأن القيود الجديدة التي تم إقرارها اليوم، ستعمل على وضع انتشار فيروس كورونا تحت السيطرة مرة أخرى.

وفي أعقاب الاجتماع التشاوري الذي عقدته مع رؤساء حكومات الولايات لبحث كيفية السيطرة على الارتفاع القوي في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، قالت ميركل إن هذا التطور يأتي في الوقت الراهن في مرحلة لم يعد يُعْرَف عندها مكان حدوث 75% من حالات العدوى.

وفي هذا السياق، قالت ميركل إنه لم يعد من الممكن قول إن أماكن معينة لا تسهم في انتشار العدوى.

ورحبت ميركل بخطط النظافة الصحية التي تم تنقيحها لكنها قالت إنها لم يعد لها تأثير كاف في الحد من انتشار الوباء في الوقت الحالي.

وصرحت ميركل بأنه سيتم تقييم القيود الجديدة التي تم إقرارها اليوم، وذلك بعد أسبوعين من دخولها حيز التنفيذ المزمع في الثاني من نوفمبر المقبل، وقالت إن كل هذه القيود تخدم الهدف الخاص بالقدرة على تشكيل الحياة العامة بصورة أفضل في ديسمبر المقبل في ظل ظروف كورونا.

وأكدت ميركل أيضا على الهدف الخاص بعودة القدرة على تتبع مخالطات المصابين.

تأتي تصريحات ميركل بعدما أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة في ألمانيا بلغ حتى صباح اليوم الأربعاء 464 ألفا و239 إصابة، فيما ارتفعت حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 10 آلاف و183 حالة.