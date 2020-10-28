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برنامج الأغذية العالمي: قدمنا الدعم لأكثر من 100 مليون شخص

برنامج الأغذية العالمية
برنامج الأغذية العالمية
أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 2:06 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 2:06 ص

قال مدير برنامج الأغذية العالمي في مصر، مانيستاب هايلي، إن الفوز بجائزة نوبل للسلام يعني الكثير لأسرة البرنامج، مؤكدًا أن هذا يعد تقديرًا مهمًا لكل من يدعمهم.

وأضاف هايلي، في مداخلة عبر skype لبرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، أن البرنامج يعمل في أكثر من 80 دولة حول العالم، لافتًا إلى أنه يتم التعاون مع الحكومات والمجتمع المدني لهذه الدول.

وأوضح أن البرنامج قدم الدعم لأكثر من مائة مليون شخص في مختلف أنحاء العالم، مضيفًا أن «الأغذية العالمي» يدعم القضايا التنموية الطارئة في أي مكان، سواء كانت هناك نزاعات أو كوارث طبيعية أو فقر، مثل اليمن وليبيا وسوريا.

وأكد أن الصندوق يذهب إلى مناطق صعبة في العالم، مشيرًا إلى أن هناك 18 ألف فردا يعملون لدى «الأغذية العالمي» في كل مكان.

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