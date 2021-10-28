 سويسرا تسجل 3336 إصابة جديدة بكورونا و3 حالات وفاة - بوابة الشروق
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سويسرا تسجل 3336 إصابة جديدة بكورونا و3 حالات وفاة

د ب أ
نشر في: الخميس 28 أكتوبر 2021 - 10:09 ص | آخر تحديث: الخميس 28 أكتوبر 2021 - 10:13 ص

سجلت سويسرا 3336 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 3 حالات وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الخميس.

وبذلك تستقر حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد عند 869 ألفا و44 إصابة، وترتفع الوفيات إلى 11 ألفا و207 حالات.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 11 مليونا و12 ألفا و116 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في سويسرا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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