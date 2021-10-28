كشف إسرائيل إيخلر، عضو الكنيست عن حزب "يهودية التوراة المتحدة"، اليوم الخميس، عن اتصالات جارية بين الأحزاب الحريدية ووزير الدفاع بيني جانتس حول تشكيل حكومة بديلة؛ لتحل محل الائتلاف الحالي برئاسة نفتالي بينيت.

وقال إيخلر - في تصريح للإذاعة الإسرائيلية - "هناك فرصة جيدة لمثل هذه الخطوة لأننا نتحدث معه ، لكن المشكلة الوحيدة هي أن جانتس لا يؤمن ويخشى أن يطيح به الليكود".

ويرأس بينيت ائتلافا حاكما واسعا مكونا من ثمانية أحزاب بمشاركة عربية لأول مرة. وشُكل الائتلاف بالاتفاق بين بينيت زعيم حزب يمينا ويائير لابيد زعيم حزب يش عتيد وبموجبه يتناوب الاثنان على رئاسة الائتلاف. ومن المقرر أن يتولى وزير الخارجية لابيد رئاسة الائتلاف عام 2023.