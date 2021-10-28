مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى ورامة الخليل ويؤدون صلوات تلمودية

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اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك ومعلم رامة الخليل الأثري، وأدوا صلوات تلمودية فيهما.

وقال شهود عيان في المسجد الأقصى، إن 158 مستوطنًا، اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا صلوات تلمودية.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة بشكل شبه يومي لاقتحامات مختلفة من قبل المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، لتغيير الأمر الواقع بالأقصى ومحاولة تقسيمه.

وقالت شهود عيان إن مجموعة أخرى من المستوطنين أدوا صلوات تلمودية في معلم رامة الخليل الأثري شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة بحماية جيش الاحتلال.

ومنطقة بئر الرامة، منطقة أثرية ضمن المنطقة المصنفة (أ) ومأهولة بالسكان، والمصانع والمنشآت العامة، ويعتبرها المستوطنون مكانًا مقدسًا لهم.