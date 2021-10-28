استنكر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، تصريحات جورج قرداحي، وزير الإعلام اللبناني، بشأن السعودية والإمارات، قائلا: «يؤسفني ما حدث، لا ينبغي إصدار هذه التصريحات».

وحول موقف عودة سوريا للجامعة العربية قال أبو الغيط خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «بعض الدول العربية تنفتح بشكل هادئ على سوريا، لكن لم أرصد طلبا رسميا أو غير رسمي بشأن بدء عودة دمشق للمقعد»، لافتا إلى أن وزير الخارجية الجزائرية أكد على تمسكه بعقد قمة في الجزائر بمارس 2022.

وأشار إلى أن الجزائر والعراق والأردن لديهم رغبة في عودة سوريا، وهو ما يعتبره بداية زخم، مضيفًا: «نرصد رد الفعل السوري عن بعد، ونرى أنه قد يرحب بالعودة».

وأوضح أن سوريا قد تعود خلال القمة المقبلة، في حالة حدوث توافق عربي على مشروع القرار، متابعًا: «ما حدث في سوريا كان أمرا كبيرا، واستثار غضب عرب كثيرين، كون نصف مليون سوري فقدوا حياتهم، فضلا عن تشريد الملايين، وإهانة المرأة السورية، والتمكين الأجنبي من دمشق».

وشدد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أن تصرفات القيادة السورية لا تعفى من مسؤولية انفلات الموقف من تحت قيادتها.