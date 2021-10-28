 أبو الغيط: الوضع في لبنان صعب.. وآمل أن تصل المنطقة العربية إلى مصالحة مع النفس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أبو الغيط: الوضع في لبنان صعب.. وآمل أن تصل المنطقة العربية إلى مصالحة مع النفس

السفير أحمد أبو الغيط
السفير أحمد أبو الغيط

نشر في: الخميس 28 أكتوبر 2021 - 2:39 ص | آخر تحديث: الخميس 28 أكتوبر 2021 - 2:39 ص

وصف السفير أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، الوضع في لبنان بالصعب، معربا عن أمله أن ينجح السياسيين في بيروت في التوصل إلى حل لعودة الهدوء للساحة اللبنانية.

وأعرب أبو الغيط خلال حلقة خاصة مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، عن أمله أن يلحق الهدوء عودة السياحة إلى لبنان رغم أن فيروس كورونا أضر البلاد كثيرا.

وأضاف أنه يأمل أن ينجح اللبنانيون في إقناع المجتمع الدولي والبنك الدولي للحصول على دعمهم، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه لديه أمل ألا يترك الأمر لهذا التيار أو ذاك في لبنان.

ولم يستبعد أبو الغيط، تدخل أطراف خارجية وسعيها للتصعيد في لبنان، مضيفا أنه لمس من نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء اللبناني، خلال أول اتصال معه أنه ينتظر الدعم العربي.

وتابع: «آمل أن تصل المنطقة العربية إلى مصالحة مع النفس»، مشيرًا إلى أنها الوحيدة في العالم التي تتجاذبها تيارات وحروب أهلية وتدخلات خارجية.

وفيما يتعلق بالوضع بالعراق، قال إن بغداد قادرة على اختيار ممثليها، مؤكدًا أن العملية الانتخابية تمت وفقا للقانون العراقي.

وأكد أبو الغيط، أن بعثة الجامعة العربية لم ترصد أي مشكلات في الانتخابات العراقية، معقبًا: «أصدرنا تقريرًا وأبلغنا به العالم كله».


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