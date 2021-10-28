حبس شخص بتهمة سرقة معرض سيارات في 15 مايو

قررت نيابة 15 مايو حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة سرقة معرض سيارات.



وكان قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا من صاحب معرض سيارات، كائن بدائرة القسم، يفيد اكتشافه كسر باب المعرض ملكه وسرقة جهاز كمبيوتر وهاتف محمول من داخله.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "عاطل ، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم".



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة المشار إليها بأسلوب كسر الباب، باستخدام عتلة حديدية.



كما تم بإرشاده ضبط كل المسروقات المستولى عليها بمسكنه - والعتلة الحديدية المستخدمة في ارتكاب الواقعة.



فيما عثر بمسكنه على 2 جهاز لاب توب – وهاتف محمول، وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في السرقة من داخل المتاجر بأسلوب كسر الباب.



كما أقر بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.