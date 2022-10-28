أبو ردينة يطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف تصعيده الخطير ضد الفلسطينيين

حملت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية عن تفجر الأوضاع الميدانية، مطالبة إياها بوقف "استغلال الدم الفلسطيني في مهاتراتها السياسية الداخلية".

وصرح المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن "الاحتلال الاسرائيلي يقوم بتفجير الأوضاع من خلال استمراره بسياسة القتل لأبناء شعبنا، بما في ذلك منتسبي أجهزته الأمنية".

وقال أبو ردينة "نحمل حكومة الاحتلال مسؤولية هذه الجريمة التي تأتي استمرارا لمسلسل الجرائم ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وعليها التوقف فورا عن استغلال الدم الفلسطيني في مهاترات السياسية الداخلية".

وأضاف أن "على المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية التدخل الفوري والضغط على حكومة الاحتلال لوقف تصعيدها الخطير ضد الشعب الفلسطيني والذي سيدخل المنطقة في دوامة من العنف والتوتر".

واستشهد فلسطينيان وأصيب ثالث بجروح خطيرة في وقت سابق من اليوم الجمعة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس شمال الضفة الغربية بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وأوضحت المصادر أن الشهيدين يبلغان (47 عاما) و(35 عاما) و قضيا جراء إصابتهما بإطلاق نار مباشر من قوات الجيش بالقرب من حاجز حوارة العسكري، جنوب نابلس، وكلاهما من عناصر جهاز الدفاع المدني الفلسطيني.



ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا على نابلس بإغلاق مداخل وتشديد الحواجز العسكرية منذ أسبوعين.