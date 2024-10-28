المؤبد لصاحب معرض وشقيقه لاتهامهما بالاتجار في المخدرات بالقناطر الخيرية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لصاحب معرض وشقيقه، لاتهامهم بالاتجار في الحشيش المخدر والترامادول، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليويية، وبراءة المتهم الثالث.

عقدت المحكمة برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين محمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكى وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ۳۲۳۰۷ لسنة ۲۰۲۳ جنايات مركز القناطر والمقيدة برقم ٤٣٠٨ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، لأنهما في يوم ۲۷ / ۱۱ / ۲۰۲۳ بدائرة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية، بأن المتهمين صاحب معرض وشقيقة، وآخر، حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضاف أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "الترامادول" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتمكنت الجهات الأمنية نفاذا لأذن النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهمين توجة لمحل إقامة الأول وضبطة وبحوزتة كيس بلاستيكي أسود اللون وبتفتيش الكيس عثر على ٧ علب للترامادول المخدر وبفض إحداها عثر داخلها علي عشرة شرائط بكل شريط عشرة أقراص، وكذا عدد ۱۰ قطع للحشيش المخدر كما عثر علي باقي المضبوطات.

وبمواجهتة أقر بالاتجار بالمواد المخدرة بالاشتراك مع باقي المتهمين والمبلغ المالي حصيلتهم والهاتف المحمول وسيلتهم.