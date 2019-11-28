 مصرع 3 تلاميذ وإصابة 10 آخرين أثر تصادم أتوبيس مدرسي في الإسكندرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصرع 3 تلاميذ وإصابة 10 آخرين أثر تصادم أتوبيس مدرسي في الإسكندرية

أرشيفيه
أرشيفيه
عصام عامر
نشر فى : الخميس 28 نوفمبر 2019 - 6:43 م | آخر تحديث : الخميس 28 نوفمبر 2019 - 6:43 م

لقى 3 تلاميذ مصرعهم، وأصيب 10 آخرون، مساء اليوم الخميس، أثر تصادم اتوبيس كان يُقلهم، تابع لمدرسة "البارونات" الخاصة، وسيارة ملاكي، وتم نقلهم لمستشفى العامرية العام، لحفظ جثامين الضحايا بثلاجته، وعلاج المصابين.

تلقي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة ثانٍ العامرية، يفيد وقوع حادث الأتوبيس المدرسي لدى سيره بجوار بنزينة التعاون الكائنة أمام قرية أحمد عرابي، حيث طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي، ومحاولته الدوران للاتجاه المعاكس، غرب المحافظة.

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ، وفحصه تبين أن الاتوبيس اصطدم مع السيارة الملاكي التي كان يستقلها شخصين يحملان جنسية إحدى الدول العربية "أصيبا" فتم فقلهما للمستشفى، والتحفظ على الأتوبيس والسيارة وتسيير الحركة المرورية، وتحرير محضر بالواقعة، بقسم شرطة ثانٍ العامرية، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.


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