أعلنت وزارة المالية، الانتهاء من إعداد وتجهيز 1070 مشروع مواصفة قياسية مصرية لتتوافق مع المعايير الدولية، وكذلك الانتهاء من 68 مشروع مواصفة متوافقة مع المعايير البيئية الدولية منها 60 مشروع مواصفة في 2019/2020، لرفع جودة المنتجات، وفقا لتقرير وزارة المالية عن تقدم أعمال برنامج الحكومة يوليو 2018 - يونيو 2020.

وبحسب التقرير، تم تقديم 221 ورشة عمل وبرنامج توعوى للمنتجين لتيسير تطبيق المواصفات القياسية فى الإنتاج المحلي، وإجراء 201 ورشة وبرنامج خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى إجراء بعثتين خارجيتين لتمثيل مصر فى المنظمات الإقليمية والدولية.

ووفقا للتقرير، تم إنشاء وتطوير معدات 19 معملا واعتماد 25 مطابقا للمواصفات، والتحقق من 1208 شهادات خاصة بمكونات السيارات وهي الشهادات التي تم إصدارها لمكونات السيارات التى تم فحصها، إلى جانب شن 18.25 ألف حملة تفتيشية على المصانع، فضلا عن تطوير منظومة الاعتماد والجودة بحيث يزيد عدد الاختبارات التى تم إضافتها فى معامل الجودة إلى 45 اختبارا.

وتابع التقرير، أن عدد الشركات المستفيدة منذ إطلاق برنامج التصنيع المحلي لزيادة تنافسية المنتجات المحلية لتكون بديلا عن المستوردة بلغ نحو 40 شركة، بالإضافة إلى 43 موردا مستفيدا، كما بلغ عدد رخص مزاولة المهنة التى تم إصدارها لمستشارى الجودة نحو 92 رخصة خلال عامين، وبلغ عدد علامات الجودة الممنوحة للمنتجات المحلية الصنع نحو 447 علامة، وعدد الشركات التى تم تأهيلها للحصول على CE MARK والشركات المسجلة فى نظام الـREACH نحو 61 شركة خلال عامين.