الشعباني يضع الرتوش الأخيرة على خطة المصري لمواجهة ريفرز النيجيري

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي تدريباته مساء السبت، على ستاد أنيمبا بمدينة آبا النيجيرية استعدادًا لمباراته مع مضيفه فريق ريفرز يونايتد.

ويلتقي المصري مع ريفرز يونايتد النيجيري، في الخامسة من مساء الأحد، على ستاد أنيمبا، في إطار ذهاب دور الـ32 مكرر من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وقبل انطلاق المران عقد التونسي معين الشعباني، المدير الفني للمصري، محاضرة فنية مع اللاعبين شرح خلالها الخطة وطريقة اللعب التي سيخوض بها مواجهة الأحد، ثم خاض اللاعبون بعد ذلك تدريبات بدنية خفيفة وبعدها قام الجهاز الفني بتدريب اللاعبين على الجزء الخططي الذي يرغب في تنفيذه ‏خلال المباراة.‏

وقاد حسن نصر مدرب حراس المرمى، تدريبات قوية لثلاثي حراس المرمى، وهم أحمد مسعود وعصام ثروت ومحمد شحاتة.