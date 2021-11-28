النواب يصادق على مضابط الجلسات العامة من الافتتاحية حتى الرابعة

صادق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل المجلس على مضابط الجلسات العامة من الجلسة الافتتاحية وحتى الرابعة.



جاء ذلك عقب عدم إبداء أي من النواب ملاحظات على المضابط الخاصة بتلك الجلسات.



كما وافق المجلس على تحديد موعد لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من الدكتور أيمن أبو العلا وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن ضبط سوق الدواء لضمان توفير الدواء للمواطنين.



وكان المجلس قد استأنف جلسات العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل المجلس نظرا لسفر رئيس المجلس إلى الخارج في مهمة رسمية.