إيران وأذربيجان وتركمانستان توقع صفقة لتبادل الغاز

قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي اليوم الأحد إن إيران وأذربيجان وتركمانستان وقعت اتفاقية لتبادل الغاز، تُمكّن الجمهورية الإسلامية من تأمين إمدادات الغاز الطبيعي لأقاليمها الشمالية الشرقية خلال أشهر الشتاء المقبلة.



وأوضح أوجي للتلفزيون الرسمي على هامش قمة في عاصمة تركمانستان، عشق آباد، إن الاتفاق يشمل استيراد إيران ما يقرب من ملياري متر مكعب من الغاز سنويا من تركمانستان مقابل توفير الغاز لأذربيجان عبر مدينة استيرا الساحلية على بحر قزوين ، وأضاف أن الاتفاق نافذ اعتبارا من 22 كانون أول/ديسمبر، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.



وقال أوجى إن ايران بدأت أيضا في دفع الدفعة الأولى من ديونها ذات الصلة بالغاز لتركمانستان .