أحمد عساف: قضية جثامين الشهداء تمثل الأولوية في الخطاب الإعلامي الفلسطيني

أكد الوزير أحمد عساف، المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني، اليوم الاثنين، أن قضية الشهداء كانت ولا زالت وستبقى تشكل الأولوية لدى الإعلام الرسمي بقطاعاته كافة، مشيراً إلى تضحياتهم الجسام من أجل فلسطين وقضيتها العادلة.

جاء ذلك لدى استقباله في مكتبه وفدًا من أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عساف "إن المؤسسة الإعلامية ومن خلال منصاتها المتعددة وبكافة اللغات ستواصل حملتها لفضح السياسة الإسرائيلية التي تعتبر جريمة حرب وفق كل الأعراف".

وثمّن الوفد الجهود التي يبذلها الإعلام الرسمي الفلسطيني في تسليط الضوء على معاناتهم نتيجة الجريمة الاحتلالية البشعة المتمثلة في احتجاز جثامين أبنائهم.