ارتفاع حصيلة القتلى إلى سبعة في أعقاب عاصفة ضربت جزيرة إسكيا الإيطالية

ارتفعت حصيلة ضحايا العاصفة التي ضربت جزيرة إسكيا بجنوبي إيطاليا خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى سبعة أشخاص في وقت متأخر من يوم الأحد، حسبما ذكرت السلطات الإيطالية.

وبذلك فإن القتلى في المنطقة المتضررة هم حتى الآن: رضيع يبلغ من العمر 22 شهرا، ورجل بلغاري يبلغ من العمر 58 عاما، وفتاة تبلغ من العمر 6 أعوام، وصبي يبلغ من العمر 11 عاما، ورجل يبلغ من العمر 32 عاما وامرأتين عمريهما 30 و 31 عاما.

ولا يزال هناك خمسة أشخاص في عداد المفقودين، لكن رجال الإنقاذ يقولون إنهم يعتزمون مواصلة البحث. ويقوم الغواصون بفحص المركبات التي جرفت في البحر بحثا عن الجثث. وتم إرسال حوالي 150 من رجال الإطفاء ونحو 220 ضابط شرطة للمساعدة في أعمال الإنقاذ.

كما قامت السلطات بنقل 230 شخصا من منازلهم للإقامة في فنادق أو غيرها من المباني الآمنة لأسباب تتعلق بالسلامة.

وكانت العاصفة قد ضربت الجزيرة، التي تقع على بعد 15 كيلومترا من البر الرئيسي،ونحو 50 كيلومترا من نابولي في وقت مبكر من صباح يوم السبت، وتسببت في ضرر بالغ، خاصة في بلدتي كاساميتشولا ولاكو امينو الساحليتين شمالي الجزيرة.

وفي روما، أقام البابا فرنسيس بابا الفاتيكان صلوات من أجل سكان الجزيرة البالغ عددهم 60 ألف شخص، والتي تعد مقصدا سياحيا شهيرا.

وكانت سلطات المقاطعة في نابولي قد صححت في وقت سابق المعلومات الخاصة بعدد المصابين، وأبلغت عن إصابة أربعة، أحدهم في حالة خطيرة. وكان تقرير سابق قدر عدد المصابين بـ 13.

ودعت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني إلى عقد اجتماع لمجلس الوزراء الإيطالي يوم أمس الأحد في روما، وتم خلاله إعلان حالة الطوارئ لمدة سنة في الجزيرة بهدف تخصيص أموال للتعامل مع الكارثة.

يشار إلى أن المنطقة ينظر إليها على أنها عرضة للانهيارات الأرضية، وقد ترددت مزاعم أمس الأحد مفادها أنه لم يتم فعل الكثير في الماضي القريب للحيلولة دون حدوث مثل هذه الحوادث.